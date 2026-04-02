Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Die Polizei sucht ein beschädigtes weißes Auto

Willich-Schiefbahn (ots)

Eine 58-jährige Frau aus Willich hat am Dienstag beim Ausparken ein Auto angefahren. Jetzt sucht die Polizei den Besitzer oder die Besitzerin des beschädigten Fahrzeugs. Das weiße Auto war auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes auf Höhe des Geldautomaten in der Hochstraße geparkt, als es zum Zusammenstoß kam. Die Willicherin bemerkte den Schaden an ihrem Auto erst später und informierte die Polizei. War Ihr Auto am Dienstag zur genannten Uhrzeit dort geparkt und haben Sie jetzt einen Schaden daran entdeckt? Dann melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (214)

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