PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nach Platzverweis Widerstand geleistet +++ E-Bike gestohlen +++ Werkzeug aus Fahrzeug entwendet

Limburg (ots)

1. Nach Platzverweis Widerstand geleistet, Limburg, Bahnhofplatz, Donnerstag, 26.03.2026, 15:10 Uhr bis 15:30 Uhr

(jk)Am Dienstagnachmittag leistete ein Mann vor dem Polizeiposten Limburg Widerstand, nachdem er einem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Der stark alkoholisierte Mann erschien, nachdem er bereits zuvor einen Platzverweis erhalten hatte, vor dem Polizeiposten und verlangte Einlass. Der erneuten Aufforderung zu gehen, kam er nicht nach und beleidigte die eingesetzten Beamten. Bei der folgenden Festnahme spuckte der Mann mehrfach in Richtung der Polizeikräfte, bedrohte diese und widersetzte sich den Maßnahmen. Er befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde im Anschluss in einer Fachklinik vorgestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

2. E-Bike gestohlen,

Limburg, Franz-Leuninger-Straße, Donnerstag, 26.03.2026, 03:36 Uhr

(jk)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Limburg ein E-Bike aus einer Garage entwendet. Wie auf einer Videoaufzeichnung zu sehen war, betrat ein unbekannter Täter gegen 03:35 Uhr das Grundstück in der Franz-Leuninger-Straße und brach die Garage auf. Aus dieser wurde das schwarze E-Bike der Marke "Cannondale" im Wert von etwa 4.000 Euro entwendet. Der männliche Täter war etwa 185-190 cm groß und hatte einen Dreitagebart. Er trug eine Camouflage-Jacke mit Kapuze und darüber eine Weste. Die Polizei in Limburg ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 06431/9140-0.

3. Werkzeug aus Fahrzeug entwendet,

Brechen, Langhecker Straße, Mittwoch, 25.03.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 26.03.2026, 06:45 Uhr

(jk)Unbekannte haben zwischen Mittwoch und Donnerstag in Brechen Werkzeuge aus einem Fahrzeug entwendet. Das Firmenfahrzeug stand in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 06:45 Uhr vor einem Wohnhaus in der Langhecker Straße. Der oder die Diebe entwendeten aus dem Inneren eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Werkzeugen. Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der 06431/9140-0.

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