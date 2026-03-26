PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Zeugensuche nach Einbruchsversuch und Verstoß Waffengesetz +++ Unfall im Gegenverkehr

Limburg (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruchsversuch und Verstoß Waffengesetz, Selters, Eisenbach, Hohlweg, Mittwoch, 25.03.2026, 20.50 Uhr

(da)Nach einem Polizeieinsatz in Eisenbach ist die Polizei auf Zeugensuche. Gegen 20.50 Uhr wurden der Polizei mehrere verdächtige Personen gemeldet, die mit einer augenscheinlichen Schusswaffe und einem Baseballschläger durch den Hohlweg in Richtung Elisabethenstraße liefen. Dabei sollen sie auch in Richtung einer Straßenlaterne geschossen haben. Entsprechend wurden mehrere Streifen der Polizeidirektion Limburg-Weilburg zu der Örtlichkeit entsandt. Vor Ort konnten die Personen jedoch nicht mehr angetroffen werden. Lediglich eine Patronenhülse einer Schreckschusswaffe wurde gefunden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass kurz zuvor in ein Einfamilienhaus im Hohlweg eingebrochen worden war. Hier hatten die Täter an der Terrassentür eines derzeit unbewohnten Hauses gehebelt, waren jedoch daran gescheitert. Die Polizei fahndet nun nach der genannten Personengruppe. Es soll sich um etwa fünf Personen gehandelt haben. Einer von ihnen konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, 17 bis 18 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, mit dunkelblonden Haaren und einer braunen Jacke bekleidet. Im Zuge des Einbruchs wurden zwei Personen von einer Videokamera erfasst. Einer von ihnen war männlich, schlank, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und trug ein Basecap. Sein Komplize war kräftig gebaut und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Die Hintergründe der Taten sowie ein möglicher Zusammenhang sind nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Polizeistation Limburg zu wenden.

2. Unfall im Gegenverkehr,

Bundesstraße 417 bei Hünfelden, Mittwoch, 25.03.2026, 18.20 Uhr

(da)Am Mittwochabend kam es bei Hünfelden zu einem Unfall im Gegenverkehr. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 27-Jähriger in einem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße 417 in Richtung Limburg. Zeitgleich fuhr eine 38-Jährige in einem Hyundai in entgegengesetzte Richtung. An der Einmündung "Hünfelder Höhe" wollte nun der Mercedes-Fahrer nach links abbiegen, übersah jedoch den entgegenkommenden Hyundai. In der Folge kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Hyundai war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Die 38-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden.

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