PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kupferschmuck von Grab gestohlen +++ Fahrzeug prallt gegen Baum

Limburg (ots)

1. Kupferschmuck von Grab gestohlen,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Festgestellt: Sonntag, 22.03.2026

(da)Im vergangenen Monat haben Diebe von einem Offheimer Friedhof Grabschmuck entwendet. Zwischen dem 22. Februar und dem 22. März betraten bislang unbekannte Täter das Gelände in der Limburger Straße und rissen eine Kupferampel von einem Grab. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Falls Sie die Tat beobachtet haben oder auf sonstige Weise zur Aufklärung beitragen können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Polizeistation Limburg.

2. Fahrzeug prallt gegen Baum,

Limburg-Offheim, Limburger Straße, Montag, 23.03.2026, 06:50 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ist ein Autofahrer bei Limburg-Offheim mit einem Baum zusammengeprallt und hat sich Verletzungen zugezogen. Um 06:50 Uhr war der 30-jährige VW-Fahrer auf der Bundesstraße 456 von Laimbach nach Weilmünster unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw frontal gegen einen Baum. Der Fahrer kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite VW musste abgeschleppt werden.

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