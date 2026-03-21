PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Raub mit Schusswaffe+++Minderjährige attackiert+++Dieb festgenommen+++Wechselseitige Körperverletzung+++Spendensammler festgenommen+++Reifendiebstahl+++Betrug bei Haustürgeschäften+++

Limburg (ots)

1.Versuchter Raubüberfall auf Supermarkt - Täter flüchten ohne Beute, Limburg-Staffel, Koblenzer Straße, Freitag, 20.03.2026, 21:54 Uhr,

Am Samstagabend haben zwei bislang unbekannte Täter versucht, einen Supermarkt zu überfallen. Die Männer flüchteten ohne Beute.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte Täter zur Tatzeit über den Haupteingang den Markt und begaben sich in den Kassenbereich. Einer der Männer war mit einem Baseballschläger, der andere mit einer Pistole bewaffnet. Dort riefen sie laut "Überfall" und forderten die Herausgabe von Bargeld. Im weiteren Verlauf packte einer der Täter einen Mitarbeiter am Pullover und verlangte unter Vorhalt der Schusswaffe die Öffnung des Tresorraums sowie die Herausgabe von Geld. Kurz darauf wurde ein Alarm ausgelöst. Daraufhin brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute aus dem Markt. Die Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt. Die beiden Täter werden als männlich beschrieben, bekleidet mit dunkler Kleidung und Sturmhauben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei Limburg 06431 91400 zu melden.

2.Minderjährige von Unbekanntem attackiert, Weilburg, Parkhaus Ahäuser Weg, Freitag, 20.03.2026, 19:00 Uhr,

(jb) Am gestrigen Freitag gegen 19:00 Uhr wurde ein minderjähriges Mädchen von einer bislang unbekannten männlichen Person im Parkhaus am Ahäuser Weg in Weilburg angegriffen und leicht verletzt. Das Mädchen war zur Tatzeit alleine im Treppenhaus des Parkhauses unterwegs, als sie auf eine Person aufmerksam wurde, die ihr augenscheinlich folgte. Als das Mädchen die Person hierauf ansprach, wurde sie unvermittelt von dem Mann angegriffen und leicht verletzt. Das Mädchen konnte sich jedoch erfolgreich zur Wehr setzen und von dem Täter flüchten. Zeugen, die zur Tatzeit gegen 19:00 Uhr in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 06471 - 93860 mit der Polizei in Weilburg in Verbindung zu setzen.

3.Ladendieb nach Verfolgung gestellt,

Limburg-Dietkirchen, Am Eckert, Donnerstag, 19.03.2026, 17:44 Uhr,

Am Donnerstagnachmittag ist es nach einem Ladendiebstahl bei einem Discounter zu einer Verfolgung und anschließender Festnahme des Beschuldigten gekommen.

Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit in der Limburger Straße in Limburg-Dietkirchen aufhielt, wurde auf einen Mann aufmerksam, der sich zu Fuß in schnellem Tempo vom dortigen ALDI-Markt entfernte. Unmittelbar dahinter verfolgte ein Mitarbeiter des Marktes den Mann. Auf Nachfrage teilte der Mitarbeiter mit, dass der Flüchtende zuvor mehrere Packungen Kaffee entwendet habe. Der Beamte nahm ebenfalls zu Fuß die Verfolgung auf. In Höhe einer Bushaltestelle konnte der Flüchtende gestellt werden. Der Beamte gab sich als Polizeibeamter zu erkennen und forderte den Mann auf stehen zu bleiben. Der 36-jährige Beschuldigte ließ daraufhin das Diebesgut fallen, setzte seine Flucht zunächst fort und blieb erst nach wiederholter Aufforderung stehen. Im weiteren Verlauf verhielt sich der Mann aggressiv, schrie lautstark und kam mit erhobenen Fäusten auf den Beamten zu. Um einen tätlichen Angriff abzuwehren, setzte der Beamte einfache körperliche Gewalt ein. Er konnte den Beschuldigten festnehmen. Eine Streife übernahm kurze Zeit später die weitere Sachverhaltsaufnahme. Das Diebesgut, mehrere Packungen Bohnenkaffee, wurde sichergestellt. Der Beamte blieb unverletzt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie wegen tätlichen Angriffs eingeleitet.

4.Wechselseitige Körperverletzung,

Limburg, Bahnhofsplatz, Freitag, 20.03.2026, 17:06 Uhr,

Wechselseitige Körperverletzung unter Frauen am Bahnhofsvorplatz.

Am Freitagmittag kam es am Bahnhofsvorplatz in Limburg zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei jugendlichen Schwestern mit einer 18-jährigen Frau. Die Auseinandersetzung gipfelte darin, dass alle Beteiligten sich wechselseitig ins Gesicht und gegen den Oberkörper schlugen. Die 18-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

5.Spendensammler nach Betrug festgenommen, Limburg-Linter, Enger Weg, Freitag, 20.03.2026, 15:12 Uhr,

In Limburg-Linter ist am Freitagmittag ein Mann aufgefallen, der unter einem Vorwand Geld sammelte. Die Polizei identifizierte den Tatverdächtigen wenig später und nahm ihn fest.

Ein Mitteiler verständigte die Polizei, da eine ihm unbekannte Person von Haus zu Haus ging und angab, Geld für einen Wanderzirkus zu sammeln. Dabei erklärte der Mann, das Zelt des Zirkus sei beschädigt und man benötige dringend finanzielle Unterstützung. Dem Mitteiler kam die Situation verdächtig vor. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife den beschriebenen Mann antreffen und kontrollieren. Der 28-jährige Mann hatte bereits durch einen älteren Anwohner Geld entgegengenommen, weshalb eine Anzeige wegen Betrugs gefertigt wurde. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde er festgenommen und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

6.Reifen entwendet,

Beselich-Heckholzhausen, Schockwies, Freitag, 20.03.2026,

Unbekannte entwenden Fahrzeugreifen.

(jb) Ein Anwohner hatte kurzfristig seine vier Fahrzeugreifen unter einem frei zugänglichen Carport in der Straße Schockewies in Heckholzhausen gelagert. Bislang unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten die gelagerten Reifen.

Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter 06471 - 93860 mit der Polizeistation in Weilburg in Verbindung zu setzen.

7.Betrug durch angeblichen Vorwerk-Mitarbeiter, Elbtal-Elbgrund, Backhausstraße, Freitag, 20.03.2026, 15:07 Uhr,

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Betrugsfall durch einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Vorwerk gemeldet.

Durch einen Anwohner wurde ein Mann festgestellt, der sich als Mitarbeiter der Firma Vorwerk ausgab und versuchte an den Haustüren entsprechendes Zubehör zu verkaufen. Die verständigte Streife suchte die Örtlichkeit auf und führte eine Kontrolle durch. Bei dem 71- jährigen Mann handelte es sich tatsächlich nicht um einen Mitarbeiter des Unternehmens. Nach Rücksprache mit betroffenen Anwohnern stellte sich heraus, dass der Täter gebrauchte Staubsaugerbürsten für einen überteuerten Preis verkauft hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des Betrugs aufgenommen.

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