PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kupfervekleidung gestohlen +++ Kraftstoff aus Traktor gestohlen

Limburg (ots)

1. Kupferverkleidung gestohlen,

Dornburg, Thalheim, Frickhöfer Straße, Montag, 16.03.2025, 20:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag stahlen Unbekannte Kupferteile eines Thalheimer Vereinsheims. Zu einem unbekannten Zeitpunkt suchten die Langfinger das Gebäude in der Frickhöfer Straße auf und entwendeten Teile der Kupferverkleidung des Vereinsheims. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Kraftstoff aus Traktor gestohlen,

Brechen, Niederbrechen, Bundesstraße 8, Mittwoch, 18.03.2026, 16:15 Uhr bis Donnerstag, 19.03.2026, 06:30 Uhr

(fh)In Niederbrechen hatten es Diebe zwischen Mittwoch und Donnerstag auf Diesel abgesehen. Zu diesem Zwecke begaben sie sich auf eine Baustelle an der Bundesstraße 8 zwischen Brechen und Niederbrechen und machten sich an einem dort abgestellten Traktor zu schaffen. Aus diesem zapften sie rund 160 Liter des Kraftstoffes ab und suchten damit das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell