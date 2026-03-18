PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: In Gebäude von Ruderverein eingebrochen +++ Transporter samt Werkzeug gestohlen +++ Mehrere Fahrzeuge zerkratzt +++ Schriftzüge an Schulgebäude gesprüht

Limburg (ots)

1. In Gebäude von Ruderverein eingebrochen, Weilburg, Am Bootshaus, Montag, 16.03.2026, 19:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 11:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag sind Unbekannte in das Vereinsheim des Weilburger Rudervereins eingebrochen. In der genannten Zeitspanne verschafften sich die Täter unberechtigter weise Zutritt zu dem Vereinsheim sowie dessen Werkstattraum und nahmen dabei eine Musikbox sowie Werkzeug an sich. Mit ihrer Beute suchten sie dann unbemerkt das Weite.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

2. Transporter samt Werkzeug gestohlen,

Mengerskirchen-Winkels, Probbacher Straße, Festgestellt: Mittwoch, 18.03.2026, 05:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Mittwoch stahlen Fahrzeugdiebe in Mengerskirchen-Winkels einen mit Werkzeug beladenen Transporter. Der Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen "LM-L 214" stand zur Tatzeit in der Probbacher Straße, als er auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde. Der Gesamtwert von Fahrzeug und gelagertem Werkzeug summiert sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Mehrere Fahrzeuge zerkratzt,

Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 16.02.202, 18:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Dienstag wurden mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz einer Fachschule beschädigt. Am Dienstagmorgen wiesen drei, über Nacht auf dem Parkplatz in der Frankfurter Straße abgestellte Fahrzeuge, Beschädigungen in Form von Kratzern auf. Hinweise zu den Verursachern liegen bislang nicht vor, daher bittet die Polizei Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06471) 9386-0 zu melden.

4. Schriftzüge an Schulgebäude gesprüht, Limburg, Joseph-Heppel-Straße, Montag, 16.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen verunstalteten Unbekannte mittels Graffiti eine Schule in Limburg. Zu einem unbekannten Zeitpunkt ließen sich die Farbschmierer an der Gebäuderückseite in der Joseph-Heppe-Straße aus und hinterließen dutzende Schriftzüge. Aufgrund der Inhalte ermittelt nun der Staatsschutz der Polizei. Hinweise zu den Tätern werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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