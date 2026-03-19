PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrecher setzen mit Hebelwerkzeug an +++ Diesel aus Lkw abgezapft

Limburg (ots)

1. Einbrecher setzen mit Hebelwerkzeug an, Limburg, Seilerbahn, Festgestellt: Sonntag, 15.03.2026

(fh)In der vergangenen Woche kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Limburger Wohnung. Die Einbrecher hatten sich zu einem unbekannten Zeitpunkt dem Mehrfamilienhaus in der Straße "Seilerbahn" genähert und waren auf einen Balkon geklettert. Dort setzten sie mehrfach mit einem Werkzeug an der Balkontür an, konnten sie jedoch nicht öffnen. So mussten die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antreten. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diesel aus Lkw abgezapft,

Waldbrunn-Hausen, Laubstraße, Mittwoch, 18.03.2026, 22:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend haben Diebe in Waldbrunn-Hausen Diesel aus einem Lkw abgezapft. Gegen 22:00 Uhr suchten die Täter einen in der Laubstraße abgestellten Lkw der Marke MAN an, brachen den Tankdeckel auf und entnahmen dann unbemerkt eine unbekannte Menge des Kraftstoffs.

Die Polizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise in der Sache unter der Rufnummer (06431) 9140-0.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell