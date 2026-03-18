PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Biker Safety Tour 2026 ausgebucht

Limburg (ots)

Polizeipräsidium Westhessen,

Mittwoch, 18.03.2026

(fh)Hiermit ergeht der Hinweis, dass die diesjährigen Termine für die Biker Safety Tour bereits restlos ausgebucht sind. Weitere Anmeldungen können leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Das Polizeipräsidium Westhessen freut sich ausdrücklich über das rege Interesse. Wir wünschen Ihnen eine schöne und sichere Motorradsaison 2026!

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