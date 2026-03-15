PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen+++Diebstahl von Bargeld+++

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen, Limburg a.d. Lahn, Am Kissel, Sonntag, 15.03.2026, 06:00 Uhr

(tt) Am frühen Sonntagmorgen, 15.03.2026, gegen 06:00 Uhr, kam es in Limburg in der Straße "Am Kissel" zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Gruppen. Zunächst gerieten die beiden Parteien in verbale Streitigkeiten, die in der Folge eskalierten. Im weiteren Verlauf attackierten sich die Gruppen mit Steinen und Holzlatten. Zudem wurde ein Messer eingesetzt. Mehrere Personen erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen und mussten vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl von Bargeld im Seniorenheim, Limburg a.d. Lahn, Gartenstraße, Mittwoch, 11.03.2026 bis Samstag, 14.03.2026, 14:30 Uhr

(tt) In der Zeit vom Mittwoch, den 11. März 2026, bis Samstag, den 14. März 2026, 14:30 Uhr, wurde einer 71-jährigen Bewohnerin eines Seniorenwohnheims in der Gartenstraße in Limburg Bargeld aus einer verschlossenen Schublade entwendet. Der bislang unbekannte Täter betrat in der Abwesenheit der Bewohnerin das Zimmer, öffnete gewaltsam eine Wertsachenschublade und entnahm daraus 200 Euro. Nach dem Diebstahl flüchtete der Täter unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg nimmt Hinweise unter der Nummer (06431) 9140-0 entgegen.

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