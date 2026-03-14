PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Taschendiebstahl +++ Kennzeichendiebstahl +++ Fahrt unter Drogeneinfluss +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Limburg (ots)

1. Taschendiebstahl,

Limburg, Innenstadt,

Freitag, den 13.03.2026, 10:20 Uhr

(rk) Am Freitagvormittag wurde in Limburg eine Geldbörse aus einem Rucksack entwendet.

Gegen 10:20 Uhr befand sich ein Ehepaar aus Bad Camberg im Bereich der Innenstadt Limburg. Hierbei gingen sie vom Bahnhofsplatz über die Hospitalstraße und die Werner-Senger-Straße in die Diezer Straße. Dort fiel der 77-jährigen Frau auf, dass sämtliche Reißverschlüsse ihres Rucksacks, den sie auf dem Rücken getragen hatte, offen standen und die Geldbörse samt Inhalt fehlte.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sich Hinweise unter der 06431-91400.

2. Auf Pendlerparkplatz Kennzeichen an mehreren Fahrzeugen gestohlen,

Bad Camberg, Park & Ride Parkplatz an der Landesstraße 3031,

Freitag, 13.03.2026, 16:30 Uhr bis Freitag, 13.03.2026, 21:50 Uhr

(rk) Am Freitag wurden in Bad Camberg an mehreren Fahrzeugen die Kennzeichen gestohlen.

Im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 21:50 Uhr wurden an insgesamt vier Fahrzeugen auf dem Pendlerparkplatz an der Landesstraße 3031 sowohl die vorderen, als auch die hinteren Kennzeichen entwendet.

Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich bei der Polizei in Limburg unter der 06431-91400 zu melden.

3. Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren,

Limburg, Schiede,

Samstag, 14.03.2026, 05:15 Uhr

(rk) Am Samstag morgen kam es in Limburg zu einer E-Scooter Fahrt unter Drogeneinfluss.

Um 05:15 Uhr fiel einer Streife der Polizei Limburg eine 36-jährige Frau auf, die gegen die Fahrtrichtung auf der "Schiede" unterwegs war. Aus diesem Grund entschied sich die Streife, die Dame einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin aus Limburg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

4. Alkoholisiert am Steuer,

Beselich, Am Erdbeerenberg,

Freitag, 13.03.2026, 18:50 Uhr

(Sch) Am Freitagabend wurde eine alkoholisierte Fahrzeugführerin nach einem Zeugenhinweis in Obertiefenbach von der Polizei kontrolliert und aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 18:50 Uhr meldete eine Zeugin, dass sich die Fahrerin eines roten Toyotas festgefahren hätte. Augenscheinlich sei diese nicht mehr in der Lage, das Fahrzeug selbstständig aus der Situation zu befreien. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 53- jährige Fahrerin aus dem Westerwaldkreis erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,3 Promille. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

5. Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen,

Limburg, Schiede,

Freitag, 13.03.2025, 21:48 Uhr

(rk) Am Freitagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Schiede zwei Fußgänger leicht verletzt.

Um 21:48 Uhr befuhr eine 91-jährige Fahrzeugführerin aus Elz mit ihrem Pkw die Dr.-Wolff-Straße in Richtung Schiede. An der dortigen Kreuzung bog die Frau nach rechts ab, übersah dabei zwei Fußgänger, die bei grüner Lichtzeichenanlage die Fahrbahn überquerten und erfasste diese mit ihrem Pkw. Eine 41-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann aus Kaarst wurden durch den Aufprall leicht verletzt.

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