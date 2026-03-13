PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Polizei nimmt an Iftar-Empfang des Landesverbandes der Islamischen Kulturzentren Hessen teil

POL-LM: Polizei nimmt an Iftar-Empfang des Landesverbandes der Islamischen Kulturzentren Hessen teil
  • Bild-Infos
  • Download

Limburg (ots)

Limburg,

12.03.2026

(pl)Auf Einladung des Landesverbandes der Islamischen Kulturzentren Hessen e.V nahmen Vertreter des Polizeipräsidiums Westhessen am Donnerstagabend an einem gemeinsamen Iftar-Empfang in Limburg teil.

Das Fastenbrechen während des islamischen Monats Ramadan dient traditionell nicht nur der religiösen Praxis, sondern auch dem Austausch zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen, Kulturen und gesellschaftlicher Bereiche. Für das Polizeipräsidium nahmen neben dem Polizeipräsidenten Björn Gutzeit auch die Migrationsbeauftragten Cengiz Colak und Samir Bouhmara sowie die stellvertretende Leitung der Abteilung Prävention Samir Abasi an der Veranstaltung teil. Nach der Begrüßung und Grußworten um 18:00 Uhr erfolgte das gemeinsame Fastenbrechen um 18:32 Uhr.

Die Vertreter des Polizeipräsidiums Westhessen nutzten die Gelegenheit für zahlreiche Gespräche mit Gemeindemitgliedern und den weiteren Gästen. Im Mittelpunkt des Austauschs standen gegenseitige Erwartungen, aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen sowie Fragen des Zusammenlebens und der Prävention. Der offene Dialog wurde von allen Anwesenden als wertvoll und bereichernd wahrgenommen. Die Polizei setzt weiterhin auf Nähe, Transparenz und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. "In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft vor zunehmenden Herausforderungen steht, sehen wir heute hier in Limburg, wie wichtig es ist, Brücken zu bauen, im Dialog zu bleiben, füreinander einzustehen und respektvoll miteinander umzugehen.", so Polizeipräsident Björn Gutzeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

