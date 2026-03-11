POL-LM: Tierabwehrspray eingesetzt +++ Taschendiebin zugange +++ Verletzte nach Zusammenstoß

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Tierabwehrspray eingesetzt,

Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 10.03.2026, 16:35 Uhr

(ro)In Limburg hat ein Mädchen am Dienstag ein Tierabwehrspray eingesetzt. Ein Mann meldete der Polizei gegen 16:35 Uhr, dass zwei Mädchen kurz zuvor mit seinem E-Scooter, den er von einem Einkaufszentrum am Bahnhofsvorplatz abgestellt hatte, davongefahren seien. Die beiden seien nun zurückgekehrt. Als er eines der Mädchen beim Vorbeifahren festhielt, habe sie ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Die entsandte Streife konnte den Mitteiler sowie die Teenager im Alter von 13 und 15 Jahren dort antreffen. Der E-Scooter wurde ihm wieder ausgehändigt. Das Tierabwehrspray, welches die 13-Jährige mit sich führte, wurde sichergestellt. Die 15-Jährige wurde vor Ort entlassen. Da sie keinen Eigentumsnachweis für den anderen E-Scooter, auf dem sie unterwegs gewesen war, vorlegen konnte, wurde dieser sichergestellt. Die 13-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, dort wurde sie anschließend an eine Angehörige übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt nun. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Taschendiebin zugange,

Limburg, Diezer Straße, Dienstag, 10.03.2026, 09:30 Uhr bis 10:00 Uhr

(ro)Eine Taschendiebin war am Dienstagmorgen in Limburg zugange. Die Unbekannte sprach die Limburgerin gegen 09:30 Uhr vor einem Schuhgeschäft in der Diezer Straße an. Sie bot der Frau an, ihr mit dem Rollator zu helfen. Obwohl die Frau die Hilfe ablehnte, folgte die Unbekannte ihr bis in einen Aufzug in einem Ärztehaus. Erst nachdem die Seniorin eine erneute Ansprache der Frau beim Verlassen des Ärztehauses ignorierte, ging diese in unbekannte Richtung weiter. Erst später stellte die Limburgerin fest, dass die Handtasche, in der sich auch das Portemonnaie befand, nicht mehr im Rollator war.

Die mutmaßliche Diebin wird als etwa 35 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und mit athletischer Figur beschrieben. Sie trug ein hellblau-türkisfarbenes Gewand und ein türkisfarbenes Kopftuch. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Verletzte nach Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, Weinbach, Landesstraße 3021, Dienstag, 10.03.2026, 17:50 Uhr

(ro)Am Dienstag kam es im Bereich Weinbach zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, in Folge dessen drei Personen verletzt wurden. Ein 47-Jähriger war in seinem Audi A6 gegen 17:50 Uhr auf der Landesstraße 3021 von Blessenbach in Richtung Wolfenhausen unterwegs. In Höhe eines Hofguts kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Audi A4, dessen 54-jährige Fahrerin gerade in entgegenkommender Richtung unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrer sowie eine Insassin des A6 verletzt und anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

