PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Solarpark von Dieben heimgesucht

Limburg (ots)

Solarpark von Dieben heimgesucht,

Dornburg, Frickhofen, 09.03.2026, 01:00 Uhr bis 16:30 Uhr

(pl)Am Montag wurde der Solarpark in Dornburg-Frickhofen von Kabeldieben heimgesucht. Die Diebe verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 16:30 Uhr Zugang zum Gelände, indem sie die Umzäunung überwandten. Anschließend trennten sie Elektrokabel der Photovoltaik-Paneele ab, legten diese zum Abtransport bereit und beließen die Kabel dann aber doch vor Ort. Durch das Kappen der Kabel entstand ein hoher Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell