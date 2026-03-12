PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Wohnungen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ E-Bike entwendet

Limburg (ots)

1. Einbrüche in Wohnungen,

Limburg, Heinestraße, Mittwoch, 11.03.2026, 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr

(fh)Am Mittwochabend sind Einbrecher in beide Wohnungen eines Limburger Zweiparteienhauses eingestiegen. Zwischen 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr hebelten sie in der Heinestraße eine Terrassentür auf und betraten so die Erdgeschosswohnung, welche sie durchsuchten. Bei der darunterliegenden Kellerwohnung gingen die Unbekannten nach demselben Prinzip vor und öffneten gewaltsam ein Küchenfenster, ehe sie aus der dahinterliegenden Wohnung Bargeld, Schmuck sowie eine Jacke entwendeten. Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Selters (Taunus), Eisenbach, Schwester-Blithmunda-Straße, Mittwoch, 11.03.2026, 17:15 Uhr - Donnerstag, 12.03.2026, 00:30 Uhr

(kq)Im Ortsteil Eisenbach kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Schwester-Blithmunda-Straße. Unbekannte hebelten zwischen 17:15 Uhr und 00:30 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang ins Haus. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume und flohen mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. E-Bike entwendet,

Limburg, Am Huttig, Montag, 09.03.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 19:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend stahlen Unbekannte in Limburg ein hochwertiges Fahrrad. Im besagten Zeitraum hatte der Besitzer eines "Cube" sein Zweirad im Wert von etwa 3.300 Euro an einem Zaun am Lahnsteg in der Straße "Am Huttig" befestigt. Der oder die Täter knackten das Schloss und suchten mit dem Pedelec unbemerkt das Weite.

Hinweise zum Diebstahl werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell