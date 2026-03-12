PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Wohnungen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ E-Bike entwendet

Limburg (ots)

1. Einbrüche in Wohnungen,

Limburg, Heinestraße, Mittwoch, 11.03.2026, 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr

(fh)Am Mittwochabend sind Einbrecher in beide Wohnungen eines Limburger Zweiparteienhauses eingestiegen. Zwischen 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr hebelten sie in der Heinestraße eine Terrassentür auf und betraten so die Erdgeschosswohnung, welche sie durchsuchten. Bei der darunterliegenden Kellerwohnung gingen die Unbekannten nach demselben Prinzip vor und öffneten gewaltsam ein Küchenfenster, ehe sie aus der dahinterliegenden Wohnung Bargeld, Schmuck sowie eine Jacke entwendeten. Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Selters (Taunus), Eisenbach, Schwester-Blithmunda-Straße, Mittwoch, 11.03.2026, 17:15 Uhr - Donnerstag, 12.03.2026, 00:30 Uhr

(kq)Im Ortsteil Eisenbach kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Schwester-Blithmunda-Straße. Unbekannte hebelten zwischen 17:15 Uhr und 00:30 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang ins Haus. Im Anschluss durchsuchten sie die Wohnräume und flohen mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. E-Bike entwendet,

Limburg, Am Huttig, Montag, 09.03.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 10.03.2026, 19:00 Uhr

(fh)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend stahlen Unbekannte in Limburg ein hochwertiges Fahrrad. Im besagten Zeitraum hatte der Besitzer eines "Cube" sein Zweirad im Wert von etwa 3.300 Euro an einem Zaun am Lahnsteg in der Straße "Am Huttig" befestigt. Der oder die Täter knackten das Schloss und suchten mit dem Pedelec unbemerkt das Weite.

Hinweise zum Diebstahl werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 16:02

    POL-LM: Tierabwehrspray eingesetzt +++ Taschendiebin zugange +++ Verletzte nach Zusammenstoß

    Limburg (ots) - 1. Tierabwehrspray eingesetzt, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 10.03.2026, 16:35 Uhr (ro)In Limburg hat ein Mädchen am Dienstag ein Tierabwehrspray eingesetzt. Ein Mann meldete der Polizei gegen 16:35 Uhr, dass zwei Mädchen kurz zuvor mit seinem E-Scooter, den er von einem Einkaufszentrum am Bahnhofsvorplatz abgestellt hatte, davongefahren seien. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:29

    POL-LM: Solarpark von Dieben heimgesucht

    Limburg (ots) - Solarpark von Dieben heimgesucht, Dornburg, Frickhofen, 09.03.2026, 01:00 Uhr bis 16:30 Uhr (pl)Am Montag wurde der Solarpark in Dornburg-Frickhofen von Kabeldieben heimgesucht. Die Diebe verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 16:30 Uhr Zugang zum Gelände, indem sie die Umzäunung überwandten. Anschließend trennten sie Elektrokabel der Photovoltaik-Paneele ab, legten diese zum Abtransport bereit und ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 15:04

    POL-LM: Gartenmöbel gestohlen +++ Schmierereien an Schulgebäude

    Limburg (ots) - 1. Gartenmöbel gestohlen, Limburg-Dietkirchen, Limburger Straße, Freitag, 06.03.2026, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.03.2026, 09:15 Uhr (ro)In Dietkirchen haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag Gartenmöbel gestohlen. Die Täter kletterten zwischen 19:00 Uhr und 09:15 Uhr über einen Bauzaun, um zum Eingangsbereich eines Möbelgeschäfts in der Limburger Straße zu gelangen. Hier entwendeten sie einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren