POL-LM: Einbrüche in Seniorenheim und Einfamilienhaus +++ Mini-Bagger von Waldweg gestohlen

Einbrüche in Seniorenheim und Einfamilienhaus +++ Mini-Bagger von Waldweg gestohlen

Limburg

1. Unbekannte steigen in Seniorenheim ein, Weilburg, Freystädter Straße, Donnerstag, 12.03.2026, 23:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Weilburger Seniorenheim eingestiegen, wurden dabei jedoch entdeckt. Gegen 23:20 Uhr stellten Mitarbeiter der Einrichtung in den Lagerräumen drei bis vier Unbekannte fest, die sich dort unberechtigterweise aufhielten. Nach ihrer Entdeckung ergriff die Gruppe die Flucht und konnte nicht mehr gestellt werden. Es zeigte sich, dass sie zuvor die Eingangstür des Heims gewaltsam geöffnet hatten. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Es soll sich um dunkelhäutige, junge Erwachsene gehandelt haben, die dunkle Kleidung getragen hatten.

Hinweise in der Sache nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. An Fensterladen gehebelt,

Limburg, Blumenröder Straße, Samstag, 07.03.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 09:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende kam es in Limburg zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Den Spuren am Tatort nach hatten sich die Einbrecher zwischen Samstag und Montag der Terrassentür des Anwesens in der Blumenröder Straße genähert und versucht, deren Holzfensterladen aufzubrechen. Das dazugehörige Schloss hielt jedoch stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antreten mussten.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Mini-Bagger gestohlen,

Löhnberg, Löhnberger Straße/Landesstraße 3044, Festgestellt: Donnerstag, 12.03.2026, 07:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Wochen haben Unbekannte einen vier Tonnen schweren Mini-Bagger aus einem Waldstück bei Löhnberg entwendet. Am Donnerstagmorgen fiel der Diebstahl der orangenen Arbeitsmaschine von einem Waldweg parallel zur Landesstraße 3044 auf. Wie sich die Täter den Bagger im Wert von knapp 15.000 Euro aneigneten, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt, Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

