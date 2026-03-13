PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbrüche in Seniorenheim und Einfamilienhaus +++ Mini-Bagger von Waldweg gestohlen

Limburg (ots)

1. Unbekannte steigen in Seniorenheim ein, Weilburg, Freystädter Straße, Donnerstag, 12.03.2026, 23:20 Uhr

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Weilburger Seniorenheim eingestiegen, wurden dabei jedoch entdeckt. Gegen 23:20 Uhr stellten Mitarbeiter der Einrichtung in den Lagerräumen drei bis vier Unbekannte fest, die sich dort unberechtigterweise aufhielten. Nach ihrer Entdeckung ergriff die Gruppe die Flucht und konnte nicht mehr gestellt werden. Es zeigte sich, dass sie zuvor die Eingangstür des Heims gewaltsam geöffnet hatten. Gestohlen wurde offenbar nichts.

Die Polizei fahndet nun nach den Tätern. Es soll sich um dunkelhäutige, junge Erwachsene gehandelt haben, die dunkle Kleidung getragen hatten.

Hinweise in der Sache nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. An Fensterladen gehebelt,

Limburg, Blumenröder Straße, Samstag, 07.03.2026, 16:00 Uhr bis Montag, 09.03.2026, 09:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende kam es in Limburg zu einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Den Spuren am Tatort nach hatten sich die Einbrecher zwischen Samstag und Montag der Terrassentür des Anwesens in der Blumenröder Straße genähert und versucht, deren Holzfensterladen aufzubrechen. Das dazugehörige Schloss hielt jedoch stand, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antreten mussten.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

3. Mini-Bagger gestohlen,

Löhnberg, Löhnberger Straße/Landesstraße 3044, Festgestellt: Donnerstag, 12.03.2026, 07:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Wochen haben Unbekannte einen vier Tonnen schweren Mini-Bagger aus einem Waldstück bei Löhnberg entwendet. Am Donnerstagmorgen fiel der Diebstahl der orangenen Arbeitsmaschine von einem Waldweg parallel zur Landesstraße 3044 auf. Wie sich die Täter den Bagger im Wert von knapp 15.000 Euro aneigneten, ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt, Hinweise werden unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 15:08

    POL-LM: Einbrüche in Wohnungen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ E-Bike entwendet

    Limburg (ots) - 1. Einbrüche in Wohnungen, Limburg, Heinestraße, Mittwoch, 11.03.2026, 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr (fh)Am Mittwochabend sind Einbrecher in beide Wohnungen eines Limburger Zweiparteienhauses eingestiegen. Zwischen 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr hebelten sie in der Heinestraße eine Terrassentür auf und betraten so die Erdgeschosswohnung, welche sie durchsuchten. ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 16:02

    POL-LM: Tierabwehrspray eingesetzt +++ Taschendiebin zugange +++ Verletzte nach Zusammenstoß

    Limburg (ots) - 1. Tierabwehrspray eingesetzt, Limburg, Bahnhofsplatz, Dienstag, 10.03.2026, 16:35 Uhr (ro)In Limburg hat ein Mädchen am Dienstag ein Tierabwehrspray eingesetzt. Ein Mann meldete der Polizei gegen 16:35 Uhr, dass zwei Mädchen kurz zuvor mit seinem E-Scooter, den er von einem Einkaufszentrum am Bahnhofsvorplatz abgestellt hatte, davongefahren seien. ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 15:29

    POL-LM: Solarpark von Dieben heimgesucht

    Limburg (ots) - Solarpark von Dieben heimgesucht, Dornburg, Frickhofen, 09.03.2026, 01:00 Uhr bis 16:30 Uhr (pl)Am Montag wurde der Solarpark in Dornburg-Frickhofen von Kabeldieben heimgesucht. Die Diebe verschafften sich zwischen 01:00 Uhr und 16:30 Uhr Zugang zum Gelände, indem sie die Umzäunung überwandten. Anschließend trennten sie Elektrokabel der Photovoltaik-Paneele ab, legten diese zum Abtransport bereit und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren