PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Auseinandersetzung auf Oberlahnbrücke +++ Diebstahl von Kupferkabel +++ Baumaschinendiebstahl +++ Verkehrsunfälle

Limburg (ots)

1. Auseinandersetzung auf Oberlahnbrücke, Weilburg, Frankfurter Straße, Montag, 16.03.2026, 17:45 Uhr

(cm) Am Montagabend kam es auf der Oberlahnbrücke in Weilburg zu einer Körperverletzung zwischen zwei jungen Männern. Die beiden Männer begegneten sich gegen 17:45 Uhr auf der Oberlahnbrücke und stießen hier mit den Schultern zusammen. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung, bei der einer der beiden, seinen Kontrahenten unmittelbar mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll, bis dieser am Boden lag.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der mutmaßliche Angreifer wenig später am Bahnhof festgestellt und festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 23-jährigen Mann. Der 25-jährige Geschädigte erlitt so schwere Verletzungen im Gesicht, dass es ins Krankenhaus gebracht werden musste.

2. Diebstahl von Kupferkabel,

Bad Camberg, Erbach, Dienstag, 10.03.2026 bis Mittwoch, 11.03.2026

(cm) In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengelände in Bad Camberg - Erbach.

Die Täter beschädigten einen Metallzaun um auf das Firmengelände zu gelangen. Hier entwendeten sie mehrere kilometerlange Kupferkabel. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 91400 entgegen.

3. Baumaschinendiebstahl,

Bad Camberg - Erbach, L3030, Samstag, 14.03.2026, 08:30 Uhr bis Montag, 16.03.2026, 07:30 Uhr

(cm) In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen betraten unbekannte Täter die Baustelle der Umgehung der B8 an der L3030 in Bad Camberg - Erbach.

Hier brachen sie mehrere Baucontainer auf und entwendeten daraus eine Vielzahl von Baumaschinen sowie mehrere Meter Kupferkabel. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter (06431) 91400 entgegen.

4. Verkehrsunfälle

Limburg-Weilburg, 16.03.2026

(ck) Im Bereich Limburg-Weilburg kam es am Montag, den 16.03.2026, zu mehreren Verkehrsunfällen.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr, auf der B 49 in Fahrtrichtung Wetzlar. Auf Grund von Witterung und nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Sattelzug und verunfallte. In Folge des Unfalls kam das Gespann auf mehreren Fahrstreifen der B 49 zum Stehen. Ein dahinterfahrender LKW versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber mit dem Auflieger des ersten Sattelzugs. Durch den Zusammenstoß verkeilten sich beide Fahrzeuge und ein Beteiligter musste aus dem Fahrerhaus befreit werden. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und einer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 320.000,- Euro. Die B 49 war in folge des Unfalls für drei Stunden in Fahrtrichtung Wetzlar komplett gesperrt.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr, auf der B 8 in Fahrtrichtung Limburg an der Lahn. Aus bisher ungeklärter Ursache fährt die 36-jährige Fahrerin auf einen vorrausfahrenden LKW auf. Die Fahrerin wird durch den Unfall verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Am LKW entstand Sachschaden, das Fahrzeug der Fahrerin erlitt einen Totalschaden.

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 17:35 Uhr, auf der Kreisstraße 420 zwischen Laimbach und Bermbach im Kreuzungsbereich zur B456. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer missachtete hier die Vorfahrtsregelung und überfuhr mit unverminderter Geschwindigkeit die Kreuzung. Dabei kollidierte er mit dem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug eines 86-jährigen Fahrers. Beide Autos schleuderten auf Grund des Unfalls über den Kreuzungsbereich und kamen im angrenzenden Graben zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und zur Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

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