PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld

Limburg (ots)

1. "Hallo Mama, ich bin´s" - WhatsApp-Betrüger ergaunern Bargeld, Selters, 13.03.2026,

(pl)Mittels einer betrügerischen Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde am Freitag eine Frau aus Selters um Bargeld betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche meist mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und erklären im weiteren Verlauf im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds, dass sie dringend Geld benötigen würden. Im Glauben daran, mit dem eigenen Kind zu kommunizieren, tätigte die Geschädigte eine Überweisung und musste später feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen war. Die Polizei rät: Warnen Sie Ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben Sie kein Geld an fremde Personen.

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