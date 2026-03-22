PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Gefährliche Körperverletzung+++Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr+++Diebstahl von Handtasche+++Diebstahl von Kennzeichen+++Unfall mit mehreren Verletzten+++

Limburg (ots)

1.Jugendlicher am Lahnufer angegriffen und verletzt, Limburg, Am Katzenturm, Samstag, 21.03.2026, 22:00 Uhr,

Am Samstagabend ist ein Jugendlicher am Lahnufer von mehreren unbekannten Tätern angegriffen und verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging der 17-jährige Geschädigte zu Fuß am Lahnufer in Limburg entlang, als er plötzlich von vier maskierten Personen angegriffen wurde. Die Täter schlugen ohne Vorwarnung mit den Fäusten auf den Jugendlichen ein. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wurde bei der Attacke im Gesicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben des Geschädigten sollen die Täter dunkel gekleidet gewesen sein und schwarze Sturmhauben getragen haben. Zudem hätten sie während der Tat kein Wort gesprochen. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter 06431 91400 an die Polizei in Limburg zu wenden.

2.Körperverletzung nach Streit im Straßenverkehr, Limburg-Lindenholzhausen, Fallbornstraße, Samstag, 21.03.2026, 17:01 Uhr,

Am Samstag ist es nach einer Verkehrssituation zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten ein 42-Jähriger und ein 60-jähriger Mann zunächst aufgrund einer Verkehrssituation in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf entwickelte sich auf offener Straße ein Handgemenge, an dem zeitweise mehrere Personen beteiligt waren. Zeugen meldeten, dass sich etwa fünf bis sechs Männer und Frauen verschiedenen Alters vor Ort befanden und es zu lautstarkem Geschrei kam. Hierbei wurden die beiden Männer leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei versuchten die Beteiligten, die Situation herunterzuspielen. Mehrere anwesende Familienangehörige konnten zum genauen Ablauf keine Angaben machen. Da sich die Situation als wechselseitige Körperverletzungen darstellte, leitete die Polizei von Amts wegen entsprechende Strafverfahren ein. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Beteiligten entlassen. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400 entgegen.

3.Handtasche aus Bekleidungsgeschäft entwendet, Limburg, Werner-Senger-Straße, Samstag, 21.03.2026, 12:00 Uhr,

Am Samstag ist es in einem Bekleidungsgeschäft zu einem Diebstahl einer Handtasche gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen probierte eine 58-jährige Kundin mehrere Kleidungsstücke in dem Geschäft an und hängte währenddessen ihre mitgeführte Handtasche an einen Kleiderständer. Als sie sich anschließend in den Kassenbereich begab, bemerkte sie, dass sie die Tasche zurückgelassen hatte. Als die Geschädigte zu dem Kleiderständer zurückkehrte, war die Handtasche nicht mehr vorhanden. Eine Nachfrage bei den Mitarbeitern des Geschäfts ergab, dass die Tasche dort nicht abgegeben worden war. Hinweise auf die Tat richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431 91400.

4.Kennzeichendiebstahl am Fahrbahnrand,

Limburg, Tal Josaphat, Freitag, 20.03.2026, 21:00 Uhr bis Samstag, 21.03.2026, 12:00 Uhr,

Im Tal Josaphat ist es zu einem Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens gekommen.

Der Geschädigte hatte seinen Pkw in der Nacht von Freitag auf Samstag am Fahrbahnrand geparkt. Als er am folgenden Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass das hintere Kennzeichen LM-AA 105 samt Kennzeichenhalterung durch unbekannte Täter auf bislang unbekannte Weise entwendet worden war. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und bittet Zeugen, sich bei der Polizei Limburg 06431 91400 zu melden.

5.Verkehrsunfall mit fünf Verletzten in Niederselters, Selters-Niederselters, Goethestraße / Haintchener Straße, Samstag, 21.03.2026, 10:26 Uhr,

Am Samstag ist es im Kreuzungsbereich Goethestraße / L 3449 / Haintchener Straße in Niederselters zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 32-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die Goethestraße aus Richtung Christopherusring kommend in Fahrtrichtung L 3449. An der Kreuzung beabsichtigte sie, auf die Landstraße einzubiegen. Ein 49-jähriger Fahrer befuhr zeitgleich mit seinem Pkw die L 3449 aus Richtung Haintchen kommend in Fahrtrichtung B 8. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah die Fahrerin den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Insassen beider Fahrzeuge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, da Betriebsstoffe ausliefen. Zwei Rettungswagen waren im Einsatz und kümmerten sich um die insgesamt fünf leicht verletzten Personen. Die Unfallstelle wurde durch die Polizei abgesichert. Nach Abschluss der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden betrug ca. 16.000 Euro.

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