PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Bäckerei scheitert +++ Kabel und Kupfer von Baustelle entwendet

Limburg (ots)

1. Einbruch in Bäckerei scheitert,

Limburg, Holzheimer Straße, Freitag, 20.03.2026, 18:15 Uhr bis Samstag, 21.03.2026, 05:10 Uhr

(fh)Am Wochenende versuchten Einbrecher in eine Limburger Bäckereifiliale einzubrechen. Zwischen 18:15 Uhr am Freitag und 05:10 Uhr am Samstag setzten die Täter mehrfach an zwei Fenstern des Gebäudes in der Holzheimer Straße an, mussten sich jedoch letztlich geschlagen geben. So flüchteten die Einbrecher, ohne an Beute gelangt zu sein, und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei in Limburg unter der (06431) 9140-0.

2. Kabel und Kupfer von Baustelle entwendet, Weilmünster-Essershausen, Im Wiesengrund, Donnerstag, 19.03.2026, 17:30 Uhr bis Freitag, 20.03.2026, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen waren Diebe auf der Baustelle des Essershauseners Umspannwerks zugange. Die Unbekannten schnitten ein Loch in den Zaun des Geländes und betraten die dortige Baustelle, von wo sie in der Folge Kupferplatten, Erdungsmaterial sowie Kabel an sich nahmen und damit flüchteten. Aufgrund des Ausmaßes des Diebesguts müssen die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug benutzt haben. Durch das rabiate Vorgehen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

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