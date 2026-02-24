Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall auf der B44

Ludwigshafen (ots)

Am gestrigen Montag (23.02.2026) gegen 15:30 Uhr, kollidierte auf der B44 (in Richtung Ludwigshafen zwischen der Anschlussstelle LU-Rheingönheim und LU-Mundenheim) ein 29-jähriger Autofahrer beim Spurwechsel mit einem 31-jährigen Autofahrer und dessen 57-jährigem Beifahrer. Durch den Zusammenstoß prallte der 29-jährige anschließend mit seinem Auto in die Leitplanke.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wodurch die B44 in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf beiden Fahrstreifen kurzzeitig gesperrt war. Alle Unfallbeteiligten wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

