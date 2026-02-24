PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Radfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 23.02.2026, kam es gegen 11 Uhr an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße und Berliner Straße beinahe zu einer Kollision zwischen einer 45-jährigen Fahrradfahrerin und einer 33-jährigen Autofahrerin. Die 33-Jährige befuhr die Berliner Straße in Richtung Wredestraße und wollte an der Kreuzung verbotenerweise nach links abbiegen. Dadurch nahm sie der aus der Berliner Straße in Richtung Bahnhofstraße fahrenden 33-Jährigen die Vorfahrt, wodurch diese stark abbremste, daraufhin stürzte und sich verletzte. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Lina Werner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

