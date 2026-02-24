Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Radfahrerin

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, den 23.02.2026, kam es gegen 11 Uhr an der Kreuzung Kaiser-Wilhelm-Straße und Berliner Straße beinahe zu einer Kollision zwischen einer 45-jährigen Fahrradfahrerin und einer 33-jährigen Autofahrerin. Die 33-Jährige befuhr die Berliner Straße in Richtung Wredestraße und wollte an der Kreuzung verbotenerweise nach links abbiegen. Dadurch nahm sie der aus der Berliner Straße in Richtung Bahnhofstraße fahrenden 33-Jährigen die Vorfahrt, wodurch diese stark abbremste, daraufhin stürzte und sich verletzte. Sie wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

