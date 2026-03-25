PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Goldkette vom Hals gerissen +++ Pakete aus Fahrzeug entwendet

Limburg (ots)

1. Goldkette vom Hals gerissen

Limburg, Akazienweg, Dienstag, 24.03.2026, 17:10 Uhr

(jk)Einer Frau in Limburg ist am Dienstagnachmittag von Unbekannten die Goldkette vom Hals gerissen worden. Zwei Frauen und ein Mann sprachen die 58-jährige Limburgerin auf dem Akazienweg aus einem weißen hochwertigen Fahrzeug heraus an und verwickelten sie in ein Gespräch. Durch die Beifahrerin wurde ihr unvermittelt die Goldkette vom Hals gerissen. Das Trio sei dann samt Beute in Richtung Offheimer Weg und weiter in Richtung B8/Lichfield Brücke davongefahren. Die Beifahrerin war etwa 50 Jahre alt, von sehr kräftiger Statur, hatte lange leicht rötliche Haare und teilweise Goldzähne. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen Mann, etwa 35 Jahre alt, von kräftiger Statur, kurze schwarze Haare und Drei-Tage Bart. Auf der Rückbank befand sich eine Frau, die als etwa 25 Jahre alt und dünn beschrieben wurde. Diese trug ein graues Kopftuch und eine gräuliche Jacke. Hinweise und verdächtige Beobachtungen nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Pakete aus Fahrzeug entwendet,

Limburg, Friedrich-Ebert-Straße, Dienstag, 24.03.2026, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(jk)Am Dienstagmittag wurden in Limburg aus einem Fahrzeug mehrere Pakete entwendet. Das gelbe Fahrzeug eines Paketdienstleisters der Marke B-ON stand in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße. Unbekannte Täter hebelten eine verschlossene Tür gewaltsam auf nahmen mehrere Pakete mit unbekanntem Wert an sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431/9140-0 entgegen.

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