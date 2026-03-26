PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 23-jährigem aus Limburg

Limburg (ots)

(fh)Hiermit wird die am 17.03.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 23 Jahre alten Mann aus Limburg zurückgenommen . Er nahm in der Zwischenzeit Kontakt zu seiner Familie auf.

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