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PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 23-jährigem aus Limburg

Limburg (ots)

(fh)Hiermit wird die am 17.03.2026 veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 23 Jahre alten Mann aus Limburg zurückgenommen . Er nahm in der Zwischenzeit Kontakt zu seiner Familie auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1044/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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