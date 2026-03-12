PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Erstmeldung 03:11 Uhr: Brand in Rettungswachen-Standort der Malteser am Schwabenweg

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal befindet sich derzeit mit einem Großaufgebot am Schwabenweg in Wuppertal-Ostersbaum im Einsatz. Dort brennt der Rettungswachen Standort des Malteser Hilfsdienstes in voller Ausdehnung.

Die Feuerwehr wurde hierzu um 23:37 Uhr alarmiert. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte fanden bereits einen ausgedehnten Brand vor und forderten umgehend Unterstützung an. Es wurde ein massiver Löschangriff eingeleitet, der zur Stunde noch andauert. Hierzu wurden vier Einsatzabschnitte gebildet. Der Brand ist derzeit nicht unter Kontrolle. Es gibt keine verletzten Personen.

Die Bevölkerung im Umkreis wurde mittels Warnapp vor der Rauchentwicklung und der damit einhergehenden Geruchbelästigung gewarnt. Fenster und Türen sollen geschlossen werden.

Die Feuerwehr befindet sich derzeit mit 104 Einsatzkräften vor Ort. Die verwaisten Wachen der Berufsfeuerwehr werden durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt. Hierzu wurde der sogenannte Stadtalarm ausgelöst, mit dem alle verfügbaren Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal in Alarmbereitschaft versetzt wurden. Zur rückwärtigen Führung der komplexen Einsatzlage wurde zudem der Führungsstab auf der Hauptfeuer- und Rettungswache einberufen.

Weitere Informationen zum Einsatz folgen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

