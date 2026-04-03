Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Carfreitags-Bilanz - Fokus auf Tuner und Poser

Kreis Viersen (ots)

Auch im Kreis Viersen wurde heute der Fokus auf Tuner und Poser gelegt. Bekanntlich gilt der Karfreitag in der Tuner-Szene als Saisonauftakt und wird daher auch Carfreitag genannt. Oft zum Unmut der Bürgerinnen und Bürger, die sich durch den Lärm der technisch veränderten Fahrzeuge gestört fühlen. Somit hat die Polizei heute kreisweit anlässlich des Carfreitags kontrolliert. Dabei wurden 82 Geschwindigkeitsverstöße und 25 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, von denen fünf einen klaren Bezug zur Tuningszene hatten. Es wurden sieben Strafanzeigen geschrieben, unter anderem wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Insgesamt wurden 150 Fahrzeuge kontrolliert. Im Zuge der Kontrollen wollten Einsatzkräfte einen 20-Jährigen aus Willich anhalten. Sie gaben ihm in einem Kreisverkehr nahe dem Stahlwerk Becker Anhalte-Signale, denen der junge Fahrer zunächst auch folgte. Dann wollte er sich jedoch in Richtung Anrather Straße aus dem Staub machen. Letztendlich konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug in der Hanns-Martin-Straße auffinden. Drei junge Männer standen um den Wagen. Zunächst behauptete einer von ihnen, gefahren zu sein. Als kurz darauf jedoch der eigentliche Fahrer zugab, gefahren zu sein, wurde den Beamten schnell klar, warum. Der 20-Jährige besitzt keine gültige Fahrerlaubnis und hatte den Wagen unwissentlich von seinem Vater genommen. Der Einsatzleiter und Leiter der Direktion Verkehr, Martin Peiffer, blickt sichtlich zufrieden auf den heutigen Carfreitag-Einsatz zurück: "Durch unsere sichtbare Präsenz konnten wir nicht angemeldete Treffen verhindern. Angesichts der festgestellten Verstöße zeigt sich aber, wie wichtig solche Kontrollen sind." /jk (217)

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