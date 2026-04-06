Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Schwerer Unfall zwischen Rad- und Motorradfahrer

Willich (ots)

Am Ostermontag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 86-jährigen Radfahrer und einem 61-jährigen Motorradfahrer, beide aus Meerbusch. Beide waren auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Osterath unterwegs. Der Radfahrer beabsichtigte, vom Radweg aus die Düsseldorfer Straße zu überqueren, um in den Feldweg Nauenacker einzufahren. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Der Radfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Neuss sicherte die Spuren am Unfallort. Für die Unfallaufnahme war die Düsseldorfer Straße bis 20:30 Uhr gesperrt. Die Angehörigen der Verletzten wurden informiert. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 zu melden. /jk /bru (218)

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