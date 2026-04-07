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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brand eines Rollers und zweier Altkleidercontainer

Kreis Viersen (ots)

Am 03.04.2026, um etwa 03:40 Uhr wurde auf der Anrather Straße in Tönisvorst ein Moped auf einem Feldweg in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurde die Asphaltdecke des Feldwegs beschädigt, das Moped brannte vollständig aus. Ebenfalls in der Nacht vom 06.04.2026, gegen 02:40 Uhr morgens, wurde in Kempen auf der Orsaystraße der Band zweier unmittelbar nebeneinanderliegender Altkleidercontainer gemeldet. Der Inhalt der Container brannte. Das Feuer konnte durch die freiwillige Feuerwehr Kempen gelöscht werden, an dem Container selbst entsteht Sachschaden. Wenn Sie in den entsprechenden Tatzeiträumen verdächtige Feststellungen oder Beobachtungen mitteilen können, melden Sie sich telefonisch unter 02162-377-0 beim Kriminalkommissariat 1 der Polizei Viersen. /jv (220)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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