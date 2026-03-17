Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Lastkraftwagen auf der Bundesstraße 35 umgekippt - Bergung andauernd

Mühlacker (ots)

Verunfallt ist am frühen Dienstagmorgen ein beladener Lkw auf der Bundesstraße 35 ohne Fremdbeteiligung.

Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 5 Uhr ein Lkw- Lenker die Bundesstraße 35 von Illingen in Fahrtrichtung Lienzingen. Aus noch ungeklärter Ursache kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte einige Meter neben der asphaltierten Straße auf die rechte Fahrzeugseite.

Die Lkw-Lenker konnte das Gefährt eigenständig verlassen. Eher leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Betriebsstoffe traten nicht aus.

Für die Unfallaufnahme und insbesondere die Bergungsmaßnahmen wurde die Bundesstraße 35 ab 5:15 Uhr voll gesperrt. Aktuell dauern die Maßnahmen an. Der Sattelzug ist beladen mit Altmetall und Elektrogroßgeräten.

Benjamin Koch, Pressestelle

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