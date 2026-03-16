PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken Auto gefahren und Unfall gebaut

Niefern-Öschelbronn (ots)

Alleinbeteiligt ist ein 31-jähriger Mercedesfahrer am Sonntagmorgen zwischen Niefern und Öschelbronn verunfallt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 5:10 Uhr die Landstraße 1125. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte dieser den Grünstreifen, Leitplanke und Leitpfosten.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da dieser sein Kennzeichen verloren hatte, konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort teilte er den Polizeibeamten mit, dass er fast einen Unfall hatte. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, der sich im Anschluss durch einen Alkoholtest bestätigte. Mit über 1,6 Promille musste er nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Durch den Unfall entstand ein niedriger fünfstelliger Sachschaden.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 12:55

    POL-Pforzheim: (CW) Calw - Kontrollstellen im Bereich Calw

    Calw (ots) - Eine Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Calw am 13.03.2026 ab 09:30 Uhr für mehrere Stunden in der Bischofstraße durchgeführt. Der Fokus dieser Kontrollstelle lag auf Gurt- und Handyverstößen. Hierbei wurden insgesamt 26 Verstöße festgestellt und geahndet. Ablenkung gehört seit Jahren zu den Hauptgründen für zum Teil schwere Verkehrsunfälle. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die ...

    mehr
  • 16.03.2026 – 12:17

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher in Schmuckwarenhandlung

    Pforzheim (ots) - In ein Juweliergeschäft eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die noch unbekannten Täter gegen 03:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang in das Schmuckgeschäft in der Christophallee. Anschließend wurden Regale durchwühlt. Es wurden Schmuckstücke im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren