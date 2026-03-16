Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Betrunken Auto gefahren und Unfall gebaut

Niefern-Öschelbronn (ots)

Alleinbeteiligt ist ein 31-jähriger Mercedesfahrer am Sonntagmorgen zwischen Niefern und Öschelbronn verunfallt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr der Mann gegen 5:10 Uhr die Landstraße 1125. Der Fahrer kam von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte dieser den Grünstreifen, Leitplanke und Leitpfosten.

Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da dieser sein Kennzeichen verloren hatte, konnte er an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Dort teilte er den Polizeibeamten mit, dass er fast einen Unfall hatte. Hierbei konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen, der sich im Anschluss durch einen Alkoholtest bestätigte. Mit über 1,6 Promille musste er nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben.

Durch den Unfall entstand ein niedriger fünfstelliger Sachschaden.

Laura Müller, Pressestelle

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