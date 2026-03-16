Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Kontrollstellen im Bereich Calw

Calw (ots)

Eine Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Calw am 13.03.2026 ab 09:30 Uhr für mehrere Stunden in der Bischofstraße durchgeführt. Der Fokus dieser Kontrollstelle lag auf Gurt- und Handyverstößen. Hierbei wurden insgesamt 26 Verstöße festgestellt und geahndet.

Ablenkung gehört seit Jahren zu den Hauptgründen für zum Teil schwere Verkehrsunfälle. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen auch künftig konsequent fortführen.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

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