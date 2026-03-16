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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Tattoo Studio: Zeugen gesucht

Calw (ots)

Bei einem Einbruch in ein Tattoo Studio hat bislang unbekannte Täterschaft in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Kaffeekasse entwendet.

Nach bisherigem Kenntnisstand stemmten bislang unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr und 11:00 Uhr die Eingangstüre des in der Stuttgarter Straße gelegenen Geschäfts auf. Im Inneren wurden mehrere Schubladen geöffnet und eine leere Kasse aufgehebelt. Aus einer Kaffeekasse wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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