Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Apotheke: Polizei sucht Zeugen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Apotheke in der Hauptstraße eingebrochen und hat Bargeld, Medikamente sowie Cannabis mitgenommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten der oder die unbekannten Täter zwischen 0.00 Uhr und 7.00 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurden Bargeld, Medikamente und Cannabis entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, welche der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler übernommen hat.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07451 96-0 beim Polizeirevier Horb zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

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