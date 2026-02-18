POL-MZG: Vermisste Frau Sarah Böffel

Perl (ots) - In den frühen Morgenstunden des 26.01.2026, gegen 07:15 Uhr, kam es in Perl im Bereich der Bushaltestelle in der Straße Am Dreiländereck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei ...

