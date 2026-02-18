POL-MZG: Vermisste Frau Sarah Böffel
Merzig (ots)
Die Polizei Merzig sucht weiterhin nach der seit Dezember 2025 aus einer Einrichtung des Schwesternverbandes abgängigen Sarah Böffel. Frau Böffel ist 40 Jahre alt, ca. 162cm groß und hat blonde, schulterlange Haare. Sie ist auf Medikamente angewiesen. Hinweise zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort bitte an die Polizei Merzig unter der Telefonnummer 06861/ 704-0.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Merzig
MZG- KED
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
