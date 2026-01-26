PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind in Perl

Perl (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.01.2026, gegen 07:15 Uhr, kam es in Perl im Bereich der Bushaltestelle in der Straße Am Dreiländereck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen von einem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich mit der Polizei Merzig unter der Rufnummer 06861-7040 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- DGL
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

