Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Einbruch Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.10.2025) im Zeitraum zwischen 17:50 Uhr und 20:40 Uhr verschaffte sich unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Hochparterre-Wohnung in der Geislinger Straße in Leonberg-Eltingen. Die Terrassentüre wurde aufgehebelt. Durchsucht wurde die Wohnung augenscheinlich nicht. Ebenso wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. An der Terrassentüre entstand Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 oder per E-Mail unter leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell