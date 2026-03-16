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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher in Schmuckwarenhandlung

Pforzheim (ots)

In ein Juweliergeschäft eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die noch unbekannten Täter gegen 03:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang in das Schmuckgeschäft in der Christophallee. Anschließend wurden Regale durchwühlt. Es wurden Schmuckstücke im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entwendet.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07231 186-3211.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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