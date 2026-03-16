POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher in Schmuckwarenhandlung
Pforzheim (ots)
In ein Juweliergeschäft eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher am frühen Sonntagmorgen in Pforzheim.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die noch unbekannten Täter gegen 03:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang in das Schmuckgeschäft in der Christophallee. Anschließend wurden Regale durchwühlt. Es wurden Schmuckstücke im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrags entwendet.
Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07231 186-3211.
Benedikt Sengle, Pressestelle
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell