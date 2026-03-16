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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Zwei Polizeibeamte bei Einsatzfahrt verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens sind am Sonntagnachmittag im Bereich der Wildbader Straße zwei Polizeibeamte leicht verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befand sich die Streifenwagenbesatzung mit eingeschaltetem Blaulicht und Sondersignal gegen 16:00 Uhr auf Anfahrt zu einem dringenden Einsatz. Das Polizeifahrzeug befuhr die Wildbader Straße in Fahrtrichtung Wilferdinger Höhe. Die Fahrerin des Streifenwagens verlangsamte ihre Geschwindigkeit vor der Überquerung der Dietlinger Straße und tastete sich bei Rotlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich vor. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Skoda, der die Kreuzung zeitgleich passierte.

Durch den Unfall erlitten beide Polizeibeamte leichte Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Skoda-Fahrer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 55.000 EUR geschätzt.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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