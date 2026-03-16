Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Ebhausen - Stark Betrunkene im Straßenverkehr unterwegs - Zeugen gesucht!

Ebhausen (ots)

Mit über 2,8 Promille ist eine BMW-Fahrerin auf der Kreisstraße 4351 vom Abzweig Rotfelden in Richtung Wart gefahren und gefährdete bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer.

Nach derzeitigem Kenntnisstand meldete ein aufmerksamer Zeuge am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr ein Auto, welches Schlangenlinien gefahren ist und auch auf den Grünstreifen abkam.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte von den Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Die 37-Jährige musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben.

Die BMW-Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Sie erwartet eine Strafanzeige sowie ein Fahrverbot.

Bei dem Fahrzeug der Betrunkenen konnten verschiedene erhebliche Beschädigungen festgestellt werden.

Zeugen, die durch die geschilderte Fahrweise der Betrunkenen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07452 9305-0 beim Polizeirevier Nagold zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass Trunkenheit am Steuer nicht nur die eigene Sicherheit gefährdet, sondern auch das Leben anderer Verkehrsteilnehmer. Zudem appelliert sie an alle Autofahrer, auf Alkohol im Straßenverkehr zu verzichten.

Laura Müller, Pressestelle

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