Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - 2. Nachtrag zur Sonderkommission Motor nach Tötungsdelikt - Auslobung einer Belohnung über 10.000 Euro und Freischaltung anonymes Hinweisportal

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Neuenbürg (ots)

3. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidium Pforzheim zu Tötungsdelikt in Neuenbürg

Wie bereits am 26.02.2026, 14:00 Uhr und 13.03.2026, 13:03 Uhr über das Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6224763 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6234930), wurde am Morgen des 25.02.2026 ein lebloser Mann aus dem Enzkreis in einem geparkten Fahrzeug in Neuenbürg aufgefunden. Die Gesamtumstände sprechen für ein Tötungsdelikt.

Mehrere dutzend Ermittlerinnen und Ermittler der Sonderkommission "Motor" und die Staatsanwaltschaft in Pforzheim ermitteln seit dem 25. Februar 2026 mit Hochdruck in der Sache.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - für Hinweise, die zur Ermittlung der Täterin oder des Täters oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt. Amtsträger und deren Angehörige, zu deren Berufspflichten die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, sind ausgeschlossen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186 4444 entgegen.

Zudem können Zeugen der Sonderkommission "Motor" nun auch anonym Hinweise zukommen lassen. Hierzu wurde auf der Website der Polizei Baden-Württemberg die anonyme Hinweisaufnahme über das sogenannte Business Keeper Monitoring System (BKMS®) eingerichtet. Das System wird durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) betreut und bietet ein Höchstmaß an Anonymität und Datensicherheit - gerade denjenigen, die negative Auswirkungen auf ihre private oder berufliche Situation sowie ihre persönliche Sicherheit befürchten.

Die Zugangslinks zum BKMS® finden Sie auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg. Für anonyme Hinweise kann die Zuerkennung einer Belohnung nicht erfolgen. Das Hinweisportal der Sonderkommission "Motor" kann aber auch direkt unter dem Link https://www.bkms-system.net/bw-soko-motor oder dem QR-Code aufgerufen werden. Es ist rund um die Uhr erreichbar. Neben Text können auch Video-, Bild- oder Audiodateien hochgeladen werden.

Für die Hinweisgebenden besteht so unter dem Schutz der Anonymität die Möglichkeit Hinweise an die Polizei zu richten sowie die Option der Einrichtung eines virtuellen Postfachs, um einen anonymen Dialog mit der Polizei zu führen. Weitere Informationen zur Funktion und Sicherheit des anonymen Hinweisgebersystems findet sich auf der Seite der Polizei Baden-Württemberg unter dem Link: https://www.polizei-bw.de/anonymes-hinweisgebersystem/

Pressevertreter werden gebeten in ihren Beiträgen den angefügten QR-Code zu veröffentlichen.

Die Sonderkommission veröffentlicht heute, in Absprache mit Angehörigen, ein Lichtbild des Verstorbenen, welcher im westlichen Enzkreis lebte und als Hausmeister und Lieferant in der Gastronomie tätig war. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht! Von Interesse ist insbesondere nachfolgende Fragestellung:

1. Wer hat das 41-jährige Opfer in der Zeit von 23. Februar 2026 bis zum Morgen des 25. Februar 2026 im Bereich Neuenbürg gesehen?

2. Zu welchen Personen im Raum Neuenbürg pflegte der Mann, welcher auch als Lieferant für eine örtliche Gastronomie tätig war, Kontakt?

Weiterhin sucht die Sonderkommission "Motor" Bild-/Videoaufnahmen für den genannten Zeitraum und legt zudem großen Wert auf Audiospuren (akustische Aufzeichnungen).

Alle Zeugen können sich, neben der Möglichkeit einer anonymen Hinweisübermittlung über das BKMS jederzeit mit der Kriminalpolizei wie folgt in Verbindung setzen: Kriminaldauerdienst Pforzheim, Rufnummer: 07231 186 4444 Polizeipräsidium Pforzheim, E-Mailadresse: pforzheim.pp@polizei.bwl.de

Christian Schwab, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidium Pforzheim

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