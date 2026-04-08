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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in einen Getränkemarkt

Brüggen (ots)

Am 05.04.2026 gegen 05:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt auf der Borner Straße in Brüggen. Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich über das Dach gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Als er in das Geschäft gelangte schaltete sich das Licht und ein Alarm ein, woraufhin er den Getränkemarkt über das Dach wieder verließ. Der Mann konnte in unbekannte Richtung flüchten. Melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der 02162/377-0, falls Sie Hinweise zu Sonntagmorgen haben. /rb (222)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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