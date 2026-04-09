Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kfz-Aufbrüche im Bereich Viersen Innenstadt

Viersen (ots)

Im Bereich der Viersener Innenstadt ist es in der letzten Nacht zu mehreren Aufbrüchen von Pkw gekommen. Die Polizei Vieren registrierte bislang Aufbrüche auf der Gerberstraße, der Krefelder Straße, dem Josefsring, Lichchtenberg, der Gerhart-Hauptmann-Straße, dem Willemsfahrt, der Gereonstraße, sowie der Straße Am Lindenhof. Zumeist wurde eine Scheibe eingeschlagen, um in den Innenraum des Fahrzeugs zu gelangen. Ihr Auto ist kein Tresor! Lassen Sie keine Wertgegenstände in ihrem Wagen zurück, dies könnte ein Anreiz für mögliche Tatverdächtige sein. Haben Sie im Verlauf der letzten Nacht verdächtige Personen beobachtet oder könne sie Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen geben? Melden Sie sich telefonisch bei dem zuständigen Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162-377-0. /jv (225)

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