LPI-G: Verbotener Cannabishandel aufgedeckt (0010607/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am 13.01.2026 gegen 18:40 Uhr konnten Polizisten in der Adelheidstraße beobachten, wie ein polizeibekannter 18-Jähriger einem Gleichaltrigen drogenverdächtige Päckchen übergab und dafür Bargeld zugesteckt bekam. Die Personen wurden kurz darauf kontrolliert und es stellte sich heraus, dass es Cannabis war, dass auf unerlaubte Weise seinen Besitzer gewechselt hatte. Gegen den Verkäufer wurde durch einen Richter die Wohnungsdurchsuchung angeordnet, wo sich weiteres Cannabis und Utensilien für den Handel auffinden ließen. Die aufgefundenen Sachen wurden beschlagnahmt und gegen den Verkäufer ein Verfahren wegen unerlaubten Handelns mit Cannabis eingeleitet. (BF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

