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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mehrere Mülltonnenbrände in Dülken - Hinweise gesucht!

Viersen (ots)

Am 09.04.2026 kam es im Zeitraum zwischen 04:30 Uhr und 04:50 Uhr zu mehreren Bränden in Viersen-Dülken. Es wurden insgesamt fünf Brandörtlichkeiten festgestellt, die betroffenen Straßen sind die Bodelschwinghstraße, Heesstraße, Ketteler Straße und die Wilhelm-Leuschner-Straße. Auf der Bodelschwinghstraße wurde ein Müllcontainer und eine Mülltonne in Brand gesetzt. Dabei wurden sowohl eine Hecke als auch ein Pkw durch den Brand beschädigt. Zu zwei Brandörtlichkeiten kam es auf der Heesstraße, dort wurde in beiden Fällen eine Papiermülltonne in Brand gesetzt. Bei einem der Brände auf der Heesstraße war eine Hecke von dem Brand betroffen. Sowohl auf der Ketteler Straße als auch auf der Wilhelm-Leuschner-Straße wurde jeweils ein schwarzer Müllcontainer durch einen Brand beschädigt. Daher die Bitte, falls Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162/377-0. /rb (224)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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