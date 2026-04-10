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Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Öffentlichkeitsfahndung nach flüchtigem Straftäter aus der LVR

Viersen-Süchteln (ots)

Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr ist ein 19-jähriger Straftäter vom Gelände des LVR in Süchteln geflüchtet, nachdem er einen begleiteten Ausgang hatte. Die Polizei hat sofort mit der Suche nach dem Flüchtigen begonnen. Da alle bisherigen Ermittlungen erfolglos blieben, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem 19-Jährigen: https://polizei.nrw/fahndung/200317 Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte in Köln aufhalten könnte. Da davon ausgegangen wird, dass er gefährlich ist, sollten Sie ihn nicht ansprechen! Rufen Sie bei einer Sichtung bitte umgehend die 110 an. /jk (228)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

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