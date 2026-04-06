Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Flomborn, L386 (ots)

Am 06.04.2026 gegen 10:00 Uhr befährt ein 62-jähriger Pkw-Fahrer die L386 aus Flomborn kommend in Fahrtrichtung Stetten. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit zwei Bäumen. Der Fahrer wird durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und durch einen Rettungshubschrauber schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Am Fahrzeug des 62-Jährigen entsteht Totalschaden. Die Unfallörtlichkeit wird während der Unfallaufnahme unter Einsatz eines Gutachters für ca. 4,5 Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei befinden sich 20 Kräfte der Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Einsatzmaßnahmen vor Ort sind gegen 14:45 Uhr beendet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell