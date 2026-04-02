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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: 51jähriger Mann bei Verkehrsunfall getötet

Wöllstein (ots)

Am Donnerstag, dem 02.04.2026 kam es gegen 10:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in einem Industriegebiet in Wöllstein, bei dem ein 51jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 45jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug aus einer Parklücke aus und übersah hierbei den 51jährigen Mann, der im gleichen Moment vor dem Fahrzeug vorbeiging. Der 51jährige wurde von der Zugmaschine erfasst, kam zu Fall und wurde von dem Fahrzeug überrollt, wodurch er sich tödliche Verletzungen zuzog. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Mainz ein Gutachter beauftragt. Im Einsatz befanden sich neben Kräften der zuständigen Polizeiwache Wörrstadt auch die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, sowie die Feuerwehren Gau-Bickelheim und Wöllstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wörrstadt
Telefon: 06732-911-2900
Website: https://s.rlp.de/czXUp10

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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