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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall B420 bei Wöllstein

Wöllstein (ots)

Am Dienstag, 31.03.2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wöllstein. Ein 88-Jähriger befuhr die B420 aus Richtung Frei-Laubersheim kommend in Richtung Gau-Bickelheim. In einer leichten Rechtskurve geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde in einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht. Dort verstarb er am 01.04.2026. An der Unfallstelle waren 26 Feuerwehrleute von den Wehren Wöllstein, Gau-Bickelheim und Wonsheim im Einsatz. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-911-0 oder der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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