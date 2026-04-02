Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Handtasche in Worms entrissen - Polizei sucht Zeugen

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 02.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Pankratiusgasse in Worms zu einem Diebstahl einer Handtasche.

Eine bislang unbekannte männliche Person entriss einer Frau im Vorbeifahren die Handtasche und entfernte sich anschließend in Richtung der Wollstraße. Durch die Tat entstand ein finanzieller Schaden im vierstelligen Bereich.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 25-35 Jahre alt

- Normale Statur

- Südländisches Erscheinungsbild

- Bekleidet mit einer grauen Basecap (Schirm nach hinten getragen)

- Schwarzer Kapuzenpullover

- Unterwegs mit einem grünen Moutainbike.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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