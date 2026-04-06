Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Ober-Flörsheim (ots)

Am späten Nachmittag des 05.04.2026 melden aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug, welches die B271 aus Alzey kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim befährt. Die Zeugen teilen mit, dass das Fahrzeug durch eine sehr unsichere Fahrweise auffallen würde. Durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung kann der 60-jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei kann festgestellt werden, dass er augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem werden sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.

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