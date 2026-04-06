PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen melden Trunkenheitsfahrt

Ober-Flörsheim (ots)

Am späten Nachmittag des 05.04.2026 melden aufmerksame Zeugen ein Fahrzeug, welches die B271 aus Alzey kommend in Fahrtrichtung Ober-Flörsheim befährt. Die Zeugen teilen mit, dass das Fahrzeug durch eine sehr unsichere Fahrweise auffallen würde. Durch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung kann der 60-jährige Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei kann festgestellt werden, dass er augenscheinlich deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeugführer wird daraufhin durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem werden sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey
Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 02.04.2026 – 21:06

    POL-PDWO: Worms - Handtasche in Worms entrissen - Polizei sucht Zeugen

    Worms (ots) - Am Donnerstag, den 02.04.2026, kam es im Zeitraum zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Pankratiusgasse in Worms zu einem Diebstahl einer Handtasche. Eine bislang unbekannte männliche Person entriss einer Frau im Vorbeifahren die Handtasche und entfernte sich anschließend in Richtung der Wollstraße. Durch die Tat entstand ein finanzieller Schaden im ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 15:59

    POL-PDWO: 51jähriger Mann bei Verkehrsunfall getötet

    Wöllstein (ots) - Am Donnerstag, dem 02.04.2026 kam es gegen 10:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in einem Industriegebiet in Wöllstein, bei dem ein 51jähriger Mann aus dem Westerwaldkreis tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 45jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug aus einer Parklücke aus und übersah hierbei den 51jährigen Mann, der im gleichen Moment vor dem Fahrzeug vorbeiging. ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 13:38

    POL-PDWO: Schwerer Verkehrsunfall B420 bei Wöllstein

    Wöllstein (ots) - Am Dienstag, 31.03.2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wöllstein. Ein 88-Jähriger befuhr die B420 aus Richtung Frei-Laubersheim kommend in Richtung Gau-Bickelheim. In einer leichten Rechtskurve geriet zunächst auf die Gegenfahrbahn und stieß dann frontal gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde in einem Rettungshubschrauber in einer Klinik gebracht. Dort verstarb er am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren